Лукашенко считает, что Беловежская пуща случайно стала местом распада СССР

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Беловежская пуща случайно стала местом распада Советского Союза. Об этом он заявил в фильме "ГКЧП. 30 лет спустя", который был показан в воскресенье на телеканале " Россия-1 ".

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"Беловежская пуща стала местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировала безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной", - сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос, кто ответственен за распад СССР, от сказал: "Ну, конечно, Ельцин и Горбачев".

Выход фильма приурочен к 30-й годовщине ГКЧП. 19 августа 1991 году вошло в историю современной России как августовский путч. Представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), основной целью которого было не допустить ликвидации Советского Союза. По приказу комитета в Москву и столицы союзных государств были введены войска и бронетехника. Президент РСФСР Борис Ельцин объявил действия ГКЧП попыткой государственного переворота. Однако она провалилась из-за массовых гражданских протестов.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Белоруссией, Россией и Украиной было подписано соглашение, где констатировалось прекращение существования СССР.