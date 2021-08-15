ВВС ФРГ вылетят в Кабул для эвакуации 15 августа

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. ФРГ начнет операцию по вывозу своих граждан из Кабула не 16 августа, как сообщалось ранее, а 15. Об этом пишет в воскресенье издание Bild.

Всего в Афганистане около 100 граждан ФРГ, предполагается их перевезти сначала в Ташкент, а уже оттуда в Германию. В операции будут задействованы два самолета Airbus A400M и Airbus A310.

Bild также пишет, что ВВС были готовы вылететь еще вчера, но процесс "замедлялся и усложнялся" со стороны МИД.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью "Бильд ам зонтаг" сказал, что Берлин "готов к любым сценариям". Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что "происходящее сейчас в Афганистане является катастрофой".

Ранее СМИ передали, что отряды движения "Талибан" (запрещено в РФ) вышли на окраины афганской столицы. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики получили приказ не штурмовать город.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.