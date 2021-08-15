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Наступление "Талибана" на Кабул

Талибы объявили о переходе под свой контроль еще двух городов на востоке Афганистана

Движение контролирует города Чарикар и Парун - столицы провинций Парван и Нуристан

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о переходе под свой контроль городов Чарикар и Парун - административных центров восточных афганских провинций Парван и Нуристан соответственно. Сообщение об этом размещено в воскресенье на странице официального представителя талибов Забихуллы Муджахида в Twitter.

"Под наш контроль перешли города Чарикар и Парун - столицы провинций Парван и Нуристан. Некоторое время назад губернаторы, начальники полиции, разведывательные службы <...> и другие органы управления провинций были полностью захвачены", - указывается в сообщении. В нем уточняется, что правительственные силы, неся большие потери, оставили свои позиции, оружие, снаряжение и боеприпасы и обратились в бегство.

Ранее в воскресенье радикалы объявили о переходе под свой контроль городов Махмудраки, Бамиан и Хост - административных центров восточных афганских провинций Каписа, Бамиан и Хост соответственно. Помимо этого, как сообщал телеканал Al Arabiya, ряд представителей "Талибана" заявили, что движение контролирует уже всю территорию Афганистана.

Теги
АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
Онлайн
Наступление "Талибана" на Кабул. Онлайн
Талибы заявили, что установили контроль на всей территории Афганистана
Наступление "Талибана" на Кабул.
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