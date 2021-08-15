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Землетрясение в Гаити

США направили в Гаити спасателей и медицинские принадлежности

Гуманитарную помощь направят из-за соответствующего запроса Гаити

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Власти США направили в Гаити, где в субботу произошло мощное землетрясение, поисково-спасательную команду в составе 65 человек, а также специализированное оборудование и медицинские принадлежности. Об этом сообщила в воскресенье у себя в Twitter глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

"По запросу правительства Гаити USAID направило <...> поисково-спасательную команду, которая присоединится к нашей команде реагирования", - написала она.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения. По предварительным данным, 724 человека погибли, около 2,8 тыс. пострадали.

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