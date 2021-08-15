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Наступление "Талибана" на Кабул
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Все регулярные авиарейсы из Кабула отменены

Вылет разрешен только военным самолетам

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Все регулярные авиарейсы из Кабула отменены, полеты продолжают осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых осуществляется эвакуация иностранных граждан из Афганистана. Эту информацию подтвердил ТАСС источник в НАТО. Он также отметил, что столичная воздушная гавань - это "последний крупный объект под контролем НАТО в Афганистане".

"Коммерческие авиарейсы в аэропорту Кабула отменены. Аэропорт продолжает обслуживать только организованные военными рейсы для эвакуации персонала. Аэропорт контролируют военные альянса", - сообщил он.

Ранее военный источник в Брюсселе уточнил, что аэропорт афганской столицы находится под контролем военных США, Великобритании и Турции.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проводит непрерывные телефонные консультации с лидерами стран НАТО, посвященные координации действий по эвакуации западного персонала из этой страны. В своем "Твиттере" Столтенберг ранее написал, что НАТО "помогает держать аэропорт Кабула открытым, чтобы упрощать и координировать эвакуацию". По его словам, НАТО "намерена сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле, которое будет адаптировано в зависимости от ситуации в области безопасности".

Ранее США объявили о переброске в аэропорт Кабула до 3 тысяч военных для обеспечения эвакуации своих граждан. В воскресенье Вашингтон объявил о переводе в аэропорт сотрудников американского посольства.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

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АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
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