CNN: США вывезли 500 сотрудников посольства в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вывезли в воскресенье из Афганистана около 500 сотрудников своего посольства в Кабуле, при этом еще приблизительно 4 тыс. человек ожидают эвакуации из страны. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на военные источники.

При этом в число упомянутых 4 тыс. человек входят как граждане США, так и афганцы, работавшие в диппредставительстве.

В то же время в этот список не включили членов семей афганских работников. План американских властей касательно данной группы остается неясным. В Госдепартаменте пока не ответили CNN на запрос о комментарии.

Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.