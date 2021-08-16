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Наступление "Талибана" на Кабул

Трамп призвал Байдена на фоне ситуации в Афганистане уйти в отставку

Бывший президент США также заявил, что нынешний глава Белого дома "не был избран законно"

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Бывший президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден на фоне ситуации в Афганистане должен подать в отставку.

"Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с огромной волной COVID, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой. Это не будет большим делом, потому что он не был избран законно", - говорится в заявлении Трампа, которое распространила в воскресенье в Twitter представитель республиканца Лиз Харрингтон.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Теги
АфганистанСШАБайден, ДжоТрамп, ДональдНаступление "Талибана" на Кабул
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