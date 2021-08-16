Трамп призвал Байдена на фоне ситуации в Афганистане уйти в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Бывший президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп считает, что нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден на фоне ситуации в Афганистане должен подать в отставку.

"Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с огромной волной COVID, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой. Это не будет большим делом, потому что он не был избран законно", - говорится в заявлении Трампа, которое распространила в воскресенье в Twitter представитель республиканца Лиз Харрингтон.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.