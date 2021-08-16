Кандидат от оппозиции Хичилема одержал победу на выборах президента Замбии

ТАСС, 16 августа. Кандидат от ведущей оппозиционной партии Замбии Хакаинде Хичилема объявлен в ночь на понедельник победителем президентских выборов. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на председателя избирательной комиссии.

По его данным, Хичилема победил, набрав более 2,8 млн голосов и опередив действующего президента Эдгара Лунгу, который возглавляет страну с 2015 года. Эксперты указывают, что для окончательной победы уже в первом туре кандидату необходимо было набрать 2 538 996 голосов (50% плюс 1 голос), учитывая, что явка составила 72,3%.

В воскресенье днем избирком представил результаты после подсчета бюллетеней в 82 избирательных округах из 156. На тот момент Хичилема имел поддержку 58,5% избирателей, Лунгу - 36,5%. За пост президента на выборах боролись 16 кандидатов.

Между тем Лунгу заявил 14 августа, что голосование на президентских и парламентских выборах в трех провинциях - Южная, Северо-Западная и Западная - не было ни свободным, ни справедливым. По его словам, выборы в этих районах были отмечены насилием, что делает их недействительными. Как стало известно, правящая в Замбии партия "Патриотический фронт" направила в избирком требование прекратить объявление результатов до тех пор, пока не будет прояснена ситуация с голосованием в трех провинциях. Однако избирком продолжает публиковать результаты.