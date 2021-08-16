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Правительство Малайзии подало прошение об отставке

По данным издания Malaysiakini, премьер-министр Мухиддин Яссин утром 16 августа провел последние заседания правительства

СИНГАПУР, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Малайзии в полном составе подало прошение об отставке. Об этом написал в понедельник в Instagram министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин.

"Кабинет коллективно подал верховному правителю (королю - прим. ТАСС) Абдулле Аль-Мустафе прошение об отставке", - отметил он. "Я благодарю за возможность служить своей нации", - подчеркнул Хайри.

По сообщению издания Malaysiakini, премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин с утра в понедельник провел последние заседания правительства, затем был принят королем и проинформировал о своей отставке.

Теги
МалайзияМухиддин Яссин
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