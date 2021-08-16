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Президент Эстонии заявила, что готова выдвинуть свою кандидатуру на второй срок

Выборы президента страны должны пройти с 10 августа по 29 сентября

ТАЛЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила в понедельник о готовности баллотироваться на второй срок.

"Этим я заложила своего рода надежный фундамент для обсуждения, чтобы все знали, что если другие усилия и поиски не дадут плодов, то я не скажу своему народу нет", - завяла она газете Postimees.

Входящие в правящую коалицию Эстонии партии пока не решили, какого кандидата поддерживать на президентских выборах. В ходе консультаций 2 августа они одобрили кандидатуру президента Академии наук Эстонии Тармо Соомере. Однако в ходе дальнейших консультаций председатели парламентских партий приняли решение не поддерживать его.

Очередные выборы президента Эстонии должны пройти в период с 10 августа по 29 сентября. Сначала главу государства попытается избрать парламент. Если ему это не удастся, будет созвана коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).

Керсти Кальюлайд была избрана на пост президента в 2016 году.

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