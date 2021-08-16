Лукашенко требует обеспечить бесперебойную работу транспортной отрасли в условиях санкций

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли в условиях западных санкций и развивать альтернативные транспортные маршруты. Об этом шла речь в понедельник на встрече с вице-премьером Анатолием Сиваком и министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко.

"Из услуг, которые государство оказывает, половина ваша - транспортного комплекса, $2,5 млрд. Это огромные масштабы, огромные суммы, мы транзитная страна", - сказал Лукашенко, видео фрагмента встречи выложил Telegram-канал "Пул первого". Президент подчеркнул, что отрасль "просто обязана обеспечить нормальное функционирование" транзита. При этом Лукашенко отметил, что в условиях санкций, "конечно же, может быть какой-то сбой, но он должен быть кратковременным и, наверное, должен уже закончиться".

В ходе доклада обсуждалось влияние санкций на работу транспортной отрасли, ситуация в авиакомпании "Белавиа", пути для преодоления последствий ограничений, введенных Западом. "О чем бы я хотел услышать - альтернативные схемы поставок нашей продукции", - подчеркнул президент.

В ходе доклада Авраменко сообщил, что экспорт транспортных услуг за первое полугодие вырос на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил 2 млрд долларов. По итогам года в министерстве рассчитывают на объем экспорта в 4 млрд долларов.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия - открытая страна с экспортно ориентированной экономикой, она без экспорта не выживет. По его словам, в условиях санкций надо приложить больше усилий, чтобы продать белорусские товары, на которые есть спрос. 9 августа Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений, отметив, что республика перенаправит потоки в другие порты - на территории России.