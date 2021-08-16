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Смена власти в Афганистане

Пакистан эвакуирует из Кабула афганских работников посольства Дании

В частности, из республики вывезут 431 гражданина Афганистана, работающего на правительство Дании

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Исламабад помогает эвакуироваться из Кабула 431 афганскому гражданину, работающему в посольстве Дании. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

"Пакистан способствует эвакуации дипломатов и международного сообщества из Кабула, включая 431 гражданина Афганистана, работающего на правительство Дании", - написал Куреши в Twitter.

Ранее Куреши сообщил, что в ответ на просьбу Дании Пакистан помог эвакуировать из Афганистана персонал датского посольства и граждан этой страны. По его словам, 380 датчан были доставлены в Исламабад и скоро вылетят на родину.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям телеканала Al-Arabiya, вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами столицы.

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АфганистанПакистанДанияСмена власти в Афганистане
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