Госсекретарь США обсудил с главой МИД Китая ситуацию в области безопасности в Афганистане

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию в Афганистане и усилия Вашингтона и Пекина по обеспечению безопасности своих граждан. Об этом говорится в заявлении глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Неда Прайса, распространенном в понедельник.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил сегодня с членом Госсовета КНР, министром иностранных дел Ван И о развитии событий в Афганистане, в том числе о ситуации в сфере безопасности и наших соответствующих усилиях по обеспечению безопасности граждан США и КНР", - говорится в документе. Блинкен пояснил в Twitter, что обсуждал с китайским коллегой меры, предпринимаемые США и Китаем для "безопасного возвращения своих граждан домой".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.