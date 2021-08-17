В Пентагоне заявили, что не знают, что падало со взлетающего в Кабуле самолета

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США не располагает данными о том, что падало со взлетающего из аэропорта Кабула американского военно-транспортного самолета C-17. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник на брифинге для журналистов.

"Что касается кадров видеозаписи, на которых видно, как что-то падает с крыла [самолета], я не могу сказать чего-то нового по поводу того, что именно это было", - указал Кирби. Он подчеркнул, что Пентагон "заинтересован в том, чтобы разобраться" с этим вопросом.

Ранее в понедельник Кирби указывал, что не может подтвердить достоверность этого видео. "Очевидно, что видео очень тревожно смотреть, - добавил он, комментируя фото и видео, которые, предположительно, были сделаны в аэропорту Кабула. - Все появляющиеся изображения вызывают беспокойство, тревогу".

Напряженная обстановка сохраняется в аэропорту Кабула, где отменены все коммерческие рейсы, но местные жители пытаются найти способы покинуть страну. Весь мир облетели кадры, на которых видно, как люди залезают на стойки шасси самолета. Вместе с тем саудовский телеканал Al Ihbariya также распространил видео, на котором, предположительно, запечатлено, как два человека выпали из набирающего высоту самолета. Сообщается о погибших в давке и при стрельбе в аэропорту. Он остается последними воротами Афганистана, все наземные пограничные переходы блокированы и контролируются радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.