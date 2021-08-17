КНР проводит учения около Тайваня в ответ на провокации Тайбэя и Вашингтона

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит военные учения около Тайваня в ответ на провокационные действия тайбэйской администрации и Вашингтона. Об этом во вторник заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

"17 августа Восточная зона боевого командования НОАК направила боевые корабли, противолодочные самолеты и истребители для организации совместных военных учений в акватории и воздушном пространстве к юго-западу и юго-востоку от Тайваня, а также для проверки общей боеспособности совместных сил зоны боевого командования", - говорится в заявлении Ши И, опубликованном Министерством обороны КНР.

По его словам, в последнее время США и Тайвань "неоднократно совершали провокационные действия и посылали серьезные ложные сигналы [о "независимости" Тайваня], серьезно ущемляя суверенитет Китая и подрывая мир и стабильность в Тайваньском проливе". "Эти учения являются строгим и справедливым ответом на внешнее вмешательство и провокации со стороны выступающих за независимость Тайваня", - заявил Ши И.

11 августа Вашингтон и Тайбэй провели совместное заседание в соответствии с меморандумом о сотрудничестве в области морского патрулирования, который был подписан в марте.

6 августа Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предполагает, что Госдепартамент должен содействовать получению Тайванем статуса наблюдателя при Всемирной ассамблее здравоохранения. Вашингтон активно выступает за приглашение Тайбэя на ее сессию.

Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций. При этом остров управляется собственной администрацией с 1949 года. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Пекин неоднократно призывал США не посылать Тайбэю сигналы о "независимости" острова от Китая.