В ФРГ ушел в отставку глава района, пострадавшего от наводнения

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Глава администрации района Арвайлер на западе ФРГ Юрген Пфёлер больше не будет исполнять свои обязанности. Об этом сообщила во вторник газета Die Welt со ссылкой на заявление регионального отделения Христианско-демократического союза.

Официальная причина кадрового решения - состояние здоровья политика, говорится в публикации.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Только в районе Арвайлер погиб 141 человек.

В начале августа прокуратура в германском городе Кобленц возбудила уголовное дело в отношении Пфёлера по статьям "убийство по неосторожности" и "причинение телесных повреждений по неосторожности в связи с неисполнением обязанностей". Прокуратура считает, что власти района проявили халатность, поздно проинформировав жителей о грядущей угрозе в связи с наводнением.