Минск возбудил дело против живущей на Украине белоруски о причинении вреда нацбезопасности

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении уроженки Гомельской области Божены Жолудь, с августа 2020 года постоянно проживающей на территории Украины, по подозрению в причинении вреда национальной безопасности. Об этом сообщил во вторник Следственный комитет (СК) республики.

"В настоящий момент девушка признана подозреваемой по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Планируется проведение иных следственных и процессуальных действий", - отмечается в сообщении ведомства на его сайте.

По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемая, находясь около посольства Белоруссии на Украине, призывала "к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В СК заявили, что противоправные действия Жолудь были запечатлены на видео и растиражированы посредством различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, в том числе и деструктивных телеграм-каналов. "Указанная информация приобщена к материалам уголовного дела", - отметили в ведомстве.

В СК обратили внимание на то, что подобные действия могут повлечь уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на пять лет, несмотря на место их совершения, в том числе и за пределами Белоруссии.

Как сообщило Euroradio, Жолудь является подругой погибшего в Киеве руководителя Белорусского дома на Украине Виталия Шишова.