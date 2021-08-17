Спикер Рады не согласен с Зеленским, который советует симпатизирующим РФ покинуть Украину

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не согласен с мнением президента Украины Владимира Зеленского о том, что тем, кто чувствует себя русским, следует покинуть страну. Это следует из заявления главы парламента во вторник.

"Надо возвращать людей, а не отправлять", - сказал он, в частности, на брифинге во время поездки в Полтавскую область, комментируя рекомендацию Зеленского, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

При этом спикер Рады считает, что на Украине должны быть созданы условия, при которых у ее граждан не было бы желания переезжать за границу. Он считает, что после начала конфликта в Донбассе украинская власть не создала условий, чтобы на подконтрольной Киеву территории обосновались все переселенцы, в связи с чем большая их часть вынужденно выехала на заработки за границу.

5 августа Зеленский призвал жителей неподконтрольной части Донбасса, которые, по его словам, считают "Наше дело правое, нам в Россию, мы русские", искать себе жилье в РФ. Он назвал "большой ошибкой" решение этих людей оставаться жить в Донбассе, поскольку, считает он, этот регион "никогда не будет русской территорией".