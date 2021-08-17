ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Подразделения Военно-морских сил Украины провели в акватории Азовского моря тактические учения, на которых отработали оборону береговой линии и коммуникаций от условного противника. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ВМС.

"В акватории Азовского моря корабельная группа ВМС Украины провела комплексные тактические учения, на которых отработала защиту морских коммуникаций, поражение малоразмерных скоростных плавсредств противника и обеспечения действий подразделений на приморском направлении", - говорится в нем. Занятия проходили как днем, так и в темное время суток, также учитывалось применение противником авиации, ракетного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы.

"Все элементы отрабатывались с использованием стандартов НАТО, а управление тактической группой кораблей шло на английском языке", - заявил командир дивизиона надводных кораблей Максим Носенко.

В июне в Госпогранслужбе Украины сообщали, что страна при поддержке США строит в городе Бердянске военную базу. 19 ноября прошлого года американское посольство в Киеве сообщило, что подразделения морской охраны Украины в Бердянске и Мариуполе получат от США оборудование на 4 млн долларов.