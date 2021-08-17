Reuters: Иран запустил вторую систему центрифуг, позволяющую обогащать уран до 60%

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Иран запустил на ядерном объекте в Натанзе второй каскад усовершенствованных центрифуг, позволяющих обогащать уран до 60%. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, в документе, направленном МАГАТЭ государствам - членам организации, говорится, что помимо каскада из 164 центрифуг IR-6 в Натанзе Иран теперь обладает вторым каскадом из 153 центрифуг IR-4. Это позволяет ему нарабатывать больше оружейного урана.

В прошлом месяце занимавший тогда пост президента Ирана Хасан Роухани заявил, что имеющиеся у его страны мощности достаточны для того, чтобы обогащать уран до 90%. До этого руководство Ирана заявляло, что решение обогащать уран до 60% было принято в ответ на диверсию Израиля в Натанзе, совершенную 11 апреля. Роухани отмечал, что обогащение будет осуществляться в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.

По оценкам властей США, Иран обладает относительно небольшим количеством урана, обогащенного до 60%. В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что период потенциального выхода Ирана на технические возможности, позволяющие ему произвести ядерные вооружения, сократился до нескольких месяцев.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку.