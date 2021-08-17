Президент Чехии считает, что Россия не является врагом НАТО

ПРАГА, 17 августа. /ТАСС/. Россия не является врагом НАТО, врагом для западного военного блока является международный терроризм. Такое мнение выразил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном во вторник сетевым изданием Parlamentni listy.

"Разделяю мнение президента [Франции Эмманюэля] Макрона, который на лондонском саммите НАТО сказал, что Россия не является врагом, врагом является международный терроризм", - подчеркнул Земан.

Главной задачей НАТО, как отметил Земан, является "борьба с международным, если хотите, исламским терроризмом". Североатлантический альянс не справился с ней в Афганистане. НАТО в Афганистане имела, по словам Земана, исключительную возможность по-настоящему воевать с реальным врагом.

Земан, анализируя провал НАТО в Афганистане, высказался за укрепление чешских вооруженных сил. Республика, по его мнению, нуждается в покупке беспилотных летательных аппаратов из Израиля и развитии собственного военно-промышленного комплекса. Все вооружение для чешской армии не следует покупать за рубежом, считает он.