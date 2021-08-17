ЦИК Украины обратился к Донецкой и Луганской администрациям по вопросу проведения выборов

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям с целью получения выводов о возможности проведения в подконтрольном Киеву Донбассе первых местных выборов 31 октября этого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центризбиркома.

"ЦИК снова обратилась к Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям, чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что в Донецкой и Луганской областях продолжается силовая операция украинских военных, в связи с чем есть вероятность угрозы безопасности избирателей и других участников избирательного процесса. "В такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов, как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года", - пояснили в ЦИК.

В пресс-службе также добавили, что в случае наличия возможности организовать подготовку и проведение первых местных выборов комиссия должна принять решение о их назначении не позднее 21 августа. "ЦИК ожидает заключения от Донецкой и Луганской администраций не позднее 18:00 (совпадает с мск) 19 августа", - отметили в пресс-службе.

Ранее партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) призвала украинские власти разблокировать процесс проведения выборов в Донбассе.

В октябре 2020 года на Украине прошли выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки работали по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения. Это произошло из-за решения ЦИК, который на основании выводов военно-гражданских администраций отменил там местные выборы, объяснив это близостью районов к зоне конфликта. По данным ОПЗЖ, на этих территориях проживают около 500 тыс. человек, имеющих право голоса. Руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило тогда, что решение Киева не было достаточно прозрачным и нарушило права граждан, а в ОПЗЖ считают, что власти сознательно пошли на срыв выборов в этих районах, боясь их проиграть.