Россия представляет для США основную военную угрозу, считает американский генерал

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Россия в настоящее время является основной военной угрозой для Соединенных Штатов. Такое мнение во вторник выразил глава Северного командования ВС США генерал Глен Ванхёрк, выступая в онлайн-формате в Центре стратегических и международных исследований.

"Россия представляет собой первоочередную военную угрозу нашей родине, они развивают средства, которых не существовало еще 20 лет назад", - сказал он и отметил российские достижения в сфере ракетных вооружений и строительства бесшумных подводных лодок.

Ванхёрк также добавил, что "Китай и Россия развили очень продвинутые средства" в кибернетической и космической сферах.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Минобороны США о российских разработках и о том, несут ли они риски для паритета в сфере вооружений, заявил, что разработка в РФ гиперзвуковых ракет призвана в том числе отвечать на риски, созданные США и НАТО в сфере стратегической стабильности, и обеспечивать безопасность с учетом размещения систем противоракетной обороны (ПРО) на территории Румынии и других стран, близких к границам РФ.