В Пентагоне считают, что талибы в этом году взаимодействовали с "Аль-Каидой"

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в апреле-июне текущего года продолжало поддерживать отношения с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и предоставляла этой террористической сети убежище в Афганистане. Такой вывод содержится в опубликованном во вторник докладе аппарата генерального инспектора Пентагона к Конгрессу. Документ посвящен ходу американской контртеррористической операции "Страж свободы" за период с 1 апреля по 30 июня 2021 года.

"Талибы продолжали поддерживать отношения с "Аль-Каидой", предоставляя убежище террористической группировке в Афганистане", - говорится в предисловии к докладу, написанном исполняющим обязанности генерального инспектора Пентагона Шоном О'Доннеллом. Кроме того, по данным оборонного ведомства США, боевики группировки "Хорасан" (ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ) в течение указанного периода времени "использовали политическую нестабильность и рост насилия [в Афганистане] <...>, атакуя <...> объекты инфраструктуры, чтобы посеять страх и показать неспособность афганского правительства обеспечить надлежащую безопасность".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.