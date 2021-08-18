Бывший вице-премьер Малайзии будет претендовать на пост главы правительства

СИНГАПУР, 18 августа. /ТАСС/. Кандидатура бывшего вице-премьера Малайзии Исмаила Сабри Якоба будет представлена в среду верховному правителю для возможного утверждения на должность нового главы правительства. Об этом пишет газета The Straits Times.

Минувшей ночью состоялись несколько встреч руководителей крупнейшей в стране Объединенной малайской национальной организации (ОМНО новая) с представителями других партий, входящих в состав альянса Национальный фронт. "Главным итогом совещаний стало выдвижение единого кандидата - Исмаила Сабри", который является вице-президентом ОМНО, рассказали изданию несколько парламентариев.

По их словам, "предварительные расклады показывают, что политик сможет заручиться поддержкой необходимого большинства в парламенте". Так, сейчас речь идет о 115 из 222 депутатах, готовых проголосовать за его кандидатуру. Таким образом верховный правитель (король) может утвердить на посту главы правительства Исмаила Сабри, который в прошлом кабинете занимал должности старшего министра, министра обороны, а затем и вице-премьера. Кроме того, политик курировал всю работу по борьбе с пандемией.

Как ожидается, другой фигурой, которая будет предложена на эту должность, станет нынешний лидер оппозиционного "Альянса надежды" Анвар Ибрагим. Однако наблюдатели считают, что политик не может рассчитывать на поддержку большинства.

Политический кризис

Экс-премьер Мухиддин Яссин неоднократно подвергался критике со стороны различных политических сил. Кроме того, в конце июля верховный правитель Абдулла Аль-Мустафа выступил с беспрецедентно жестком для малайзийской монархии заявлением, упрекнув правительство в самостоятельной отмене чрезвычайного положения, которое было введено им в январе на фоне пандемии. После чего в руководстве ОМНО заявили о недоверии кабмину во главе с Мухиддином. Между тем экс-премьер пообещал в начале сентября вынести на рассмотрение парламента вопрос о доверии правительству, а также летом будущего года провести досрочные парламентские выборы.

Однако уже 16 августа он объявил об отставке, объяснив это потерей большинства сторонников в парламенте. Согласно конституции, король должен провести консультации со всеми политическими силами, представленными в нижней палате законодательного органа, и выбрать кандидатуру, которую поддерживает большинство депутатов. В противном случае верховный правитель распускает парламент, и в течение 60 дней проводятся всеобщие выборы. Вместе с тем в администрации королевского дворца уже заявили, что на фоне пандемии коронавируса выборы не могут состояться.

Между тем Мухиддин был назначен премьером практически в аналогичных условиях. В феврале прошлого года тогдашний глава правительства Махатхир Мохамад, победивший на последний всеобщих выборах в мае 2018 года, подал в отставку.