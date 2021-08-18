Китай в ходе учений НОАК у Тайваня будет имитировать высадку десанта на остров

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня направлены на подготовку крупномасштабной операции разных родов и видов войск по нападению на остров и высадке десанта. Такое мнение в среду приводит китайская газета Global Times.

"Учения будут направлены на отработку нападения на остров множеством родов и видов войск НОАК, которое будет координироваться Восточной зоной боевого командования. Можно рассматривать это как тренировку крупномасштабной десантной операции", - приводит газета слова китайского военного эксперта Сун Чжунпина.

"В то время как десантная операция привлекает к себе больше внимания, крайне важным является завоевание превосходства в информационной сфере, на море и в воздухе перед ней, чтобы высаживающиеся силы могли эффективно выполнить свои задачи", - добавил он.

"Как отмечали многие обозреватели, сценарий, при котором НОАК силой воссоединит Тайвань [с материком], начнется с боевых действий в электромагнитном и киберпространстве, что позволит поразить значительную часть инфраструктуры острова", - приводит газета слова другого эксперта, попросившего не называть его имя. По его словам, после этого военные базы и порты Тайваня будут подвергнуты массированному ракетному и артиллерийскому обстрелу, именно поэтому на этих учениях также отрабатываются "высокоточные, хирургические ракетные удары высокой интенсивности".

"В ходе нынешних учений силы НОАК отрабатывали именно следующий этап такой операции: боевые корабли и самолеты должны взять под контроль акваторию и воздушное пространство, уничтожить корабли и воздушные суда противника, которые уцелели после первой волны атаки, преодолеть рубежи обороны и нейтрализовать средство ПВО противника, ослабить сопротивление врага на земле и тем самым заложить основу для десанта", - отметил собеседник издания.

Как пишет газета, учения проходили к юго-западу и юго-востоку от Тайваня, что может говорить о том, что в ходе них НОАК отрабатывала задачи "по лишению иностранных сил шансов прийти на помощь сепаратистам". Как отмечает издание, представители Минобороны КНР прямо указали, что учения направлены против США, что является редким прецедентом в подобных случаях.

Учения НОАК

Во вторник официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил о том, что армия проведет военные учения около Тайваня в ответ на провокационные действия администрации острова и США. Как отметил он, в маневрах будут принимать участие боевые корабли, противолодочные самолеты и истребители.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.