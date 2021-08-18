ЛНР разыскивает на Украине 44 удерживаемых в связи с конфликтом

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) разыскивает на территории Украины 44 человека, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На сегодняшний день на территории Украины со стороны ЛНР разыскиваются 44 человека, Украина заявила о 76 на нашей территории. Но отмечу, что эти цифры имеют тенденцию меняться", - сказал он.

Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов минских соглашений. Согласно документу, обмен необходимо провести по формуле "всех на всех". Приверженность данному принципу обмена была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите в нормандском формате (Франция, Германия, Россия и Украина), после которого 29 декабря состоялся первый за два года масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. Еще один обмен между Киевом и республиками Донбасса прошел 16 апреля 2020 года, в ходе него Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20. Однако задача обменять "всех на всех" по-прежнему остается нерешенной.