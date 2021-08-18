Глава ЛНР: Киев намеренно обостряет ситуацию в местах открытия новых КПП в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Киев намеренно обостряет ситуацию в тех районах у линии соприкосновения, где планируется открыть новые пункты пропуска между Луганской народной республикой (ЛНР) и Украиной. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Договоренности о создании двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) через линию соприкосновения в районах городов Счастье и Золотое были достигнуты представителями ЛНР и Украины в марте 2020 года. Украинская сторона, не согласовав с ЛНР ряд ключевых вопросов функционирования КПВВ, 10 ноября 2020 года в одностороннем порядке заявила об открытии обоих пунктов. Луганск назвал данные действия провокацией. В настоящее время в зоне ответственности ЛНР действует лишь пешеходный пункт пропуска в районе поселка городского типа Станица Луганская.

"Украина также умышленно обостряет обстановку с безопасностью на данных направлениях. В отчетах СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ в том числе неоднократно подчеркивалось, что в районе КПВВ "Первомайск - Золотое" все чаще стал нарушаться "режим тишины", - сказал Пасечник.

Отвечая на вопрос о том, не планируют ли власти ЛНР из-за роста заболеваемости ковидом на Украине ужесточить правила пересечения пункта пропуска у Станицы Луганской, глава республики сообщил, что пока таких планов нет.

"По мере изменения эпидобстановки возможны изменения в ограничении на передвижение, но в данный момент предпосылок к этому нет", - сказал Пасечник.

Он напомнил, что в настоящее время передвижение через пункт пропуска у Станицы Луганской осуществляется "согласно установленным правилам", возможность пересечения линии соприкосновения предоставляется "по жизненно важным обстоятельствам - с целью осуществления лечения, обучения, необходимости ухода за близкими родственниками, проживающими на территории ЛНР, в связи с погребением родственников, а также с целью получения денежной помощи русскоязычному населению Украины".