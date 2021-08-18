Пасечник заявил, что более 10 массовых захоронений жертв агрессии Киева находятся в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) располагает сведениями о более чем 10 находящихся на ее территории массовых захоронениях людей, погибших в результате агрессии Киева против Донбасса. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"По данным межведомственной рабочей группы, погибли или пропали без вести более 2 тыс. жителей Луганской народной республики. Сейчас рабочая группа располагает сведениями о более чем 10 массовых захоронениях и множестве - единичных", - сказал он.

В Луганской и Донецкой народных республиках действуют рабочие группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии. В задачи этих структур входит координация действий по эксгумации, идентификации тел и передачи их родственникам.

Глава ЛНР отметил, что поиск пропавших без вести осложняется тем, что летом 2014 года, когда власти Украины начали так называемую антитеррористическую операцию против региона, "из-за постоянных массированных обстрелов со стороны Киева у людей иногда не было возможности, элементарно, установить личности погибших, не говоря об их погребении".

Пасечник сообщил, что "первые результаты деятельности межведомственной рабочей группы уже есть". Так, останки женщины, погибшей в 2014 году в результате обстрела села Сабовка Славяносербского района, были эксгумированы 11 августа, а затем переданы родственникам для перезахоронения, которое состоялось в поселке Родаково.

"Для нас святая обязанность - установить личность каждого погибшего на войне," - подчеркнул глава республики.