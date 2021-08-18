Боррель: победа талибов стала важнейшим геополитическим событием с возвращения Крыма в РФ

МАДРИД, 18 августа. /ТАСС/. Происходящее в Афганистане является самым важным геополитическим событием с момента воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции "Испанское национальное радио".

"То, что произошло в Афганистане, является поражением для западного мира, и на это нужно смотреть прямо и иметь смелость признать это, проанализировать причины и последствия, которые, с геополитической точки зрения, будут очень важными, потому что то, что мы видим, - это самое важное геополитическое событие с момента присоединения Крыма Россией", - утверждал глава дипломатии ЕС.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.