СМИ: директор ЦРУ заявил властям Израиля об обеспокоенности инвестициями Китая в страну

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Директор ЦРУ Уильям Бернс уведомил власти Израиля о том, что Вашингтон обеспокоен китайскими инвестициями в крупные проекты в еврейском государстве. Об этом сообщил в среду информационный портал Axios со ссылкой на источники из числа израильских официальных лиц.

По их словам, Бернс во время посещения Израиля на прошлой неделе заявил премьер-министру Нафтали Беннету об обеспокоенности американской стороны инвестициями из Китая, "особенно в технологической сфере, и [его] участием в крупных инфраструктурных проектах". Как отмечается в публикации, Беннет сообщил Бернсу, что "Израиль понимает опасения США и разделяет некоторые из них".

Один из источников из числа израильских официальных лиц отметил: "В последние месяцы мы начали диалог с администрацией [президента США Джо] Байдена относительно Китая". Он отметил, что США интересовались связями Китая с рядом проектов в Израиле. По словам чиновника, израильская сторона также заострила внимание на том, что американские компании не проявляли участия в указанных проектах.

Как констатирует портал, администрация предыдущего президента США Дональда Трампа заявляла израильским властям, что наращивание китайских инвестиций в крупные проекты в стране может "повредить отношениям в сфере безопасности" с Вашингтоном.