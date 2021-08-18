В ЦПВС заявили, что двое военных САР ранены при обстреле из подконтрольных Турции районов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Боевики из подконтрольных Турции территорий, действующие в идлибской зоне деэскалации, обстреляли сирийские позиции в провинциях Идлиб и Алеппо. В результате обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В результате минометного обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Баттих провинции Идлиб получили ранения двое военнослужащих вооруженных сил САР", - заявил Кулить на брифинге в среду.

Кроме того, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной вооруженным силам Турции территории провинции Алеппо, нанесли артиллерийский удар из района населенного пункта Азаз по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ.

Уточняется, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 25 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), в том числе по данным сирийской стороны 20 обстрелов. В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия - восемь обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Хама - один обстрел.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Кулить.