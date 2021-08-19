Лондон и Рим договорились вместе содействовать эвакуации из Кабула

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Великобритания и Италия условились сотрудничать в осуществлении эвакуации иностранных граждан и афганцев из Кабула после захвата власти в Афганистане движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона после его телефонной беседы с главой правительства Италии Марио Драги.

"Лидеры обменялись своими оценками текущей ситуации в стране и условились сотрудничать, содействуя экстренной эвакуации наших граждан и прочих лиц", - говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что Джонсон также изложил Драги свои предложения, касающиеся обеспечения стабильности в регионе и предотвращения гуманитарного кризиса силами международного сообщества. Стороны договорились в деталях обсудить эти вопросы на предстоящей в ближайшие дни онлайн-встрече лидеров государств Группы семи (G7), провести которую предложил Лондон.

После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Боевики движения 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Влиятельные местные политики Хамид Карзай, Абдулла Абдулла и Гульбеддин Хекматиар создали Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к движению "Талибан". Западные страны эвакуируют из страны своих граждан и сотрудников посольств.

В ООН заявили, что организация по-прежнему сохраняет приверженность оказанию гуманитарной помощи гражданам Афганистана. Международный комитет Красного Креста призвал доноров срочно выделить 33 млн долларов на оказание гуманитарной помощи населению страны.