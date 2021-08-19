Бывшей и. о. президента Боливии грозят 30 лет тюрьмы за преступления против человечности

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 августа. /ТАСС/. Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес (2019-2020) может получить максимальное тюремное заключение сроком на 30 лет за преступления против человечности во время ее нахождения на посту главы республики после госпереворота. Об этом в среду сообщило агентство Télam со ссылкой на заявления главы боливийского МИД Рохелио Майты.

"Необходимо четко понимать, что речь идет о преступлениях против человечности, а за них предусмотрено максимальное наказание. Римский статут [Международного уголовного суда] устанавливает, что такие деяния, как массовые убийства, внесудебные расправы, заслуживают 30 лет [лишения свободы]", - сказал Майта. По его словам, расследование указывает на причастность Аньес к преступлениям против человечности, и поэтому она может быть осуждена на срок до 30 лет.

Накануне междисциплинарная группа независимых экспертов Межамериканской комиссии по правам человека представила заключение, в котором отмечается, что в результате военных и полицейских операций, осуществленных по приказу правительства Аньес, погибли десятки гражданских лиц, многие получили ранения. По мнению Майты, в этом отчете четко установлено, что в городах Сакаба, Кочабамба и Эль-Альто в период с 2019 по 2020 годы "совершались преступления против человечности".

Бывшая и. о. президента была задержана 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.