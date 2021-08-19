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На Украине заявили, что основателями "Крымской платформы" станут 44 страны и организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти"

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что 44 страны и международные организации решили присоединиться к Киеву в качестве основателей "Крымской платформы", которая откроется 23 августа.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".

"Сегодня я объявляю участников саммита "Крымской платформы", - сказал Кулеба на брифинге в четверг. - Это 44 страны и международные организации. Вместе с Украиной 45 участников".

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УкраинаКулеба, Дмитрий Иванович
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