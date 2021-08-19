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Зеленский заявил о желании обсудить с Путиным обмен "украинских политзаключенных" в России

Президент Украины не уточнил, о ком конкретно идет речь

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обмен граждан, которых назвал "украинскими политзаключенными". Текст его беседы с журналистами опубликовал в четверг официальный сайт главы государства.

"Мы можем говорить об обмене, и мы говорим, и мы готовили списки. Но они отделяют списки тех, кто пребывает в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС), и списки наших парней и девушек, которые пребывают в Крыму или на территории России", - сказал он.

"На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу, - сказал Зеленский. - Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан".

При этом Зеленский не уточнил, о ком конкретно идет речь. В Москве неоднократно подчеркивали, что в России нет политзаключенных, а есть осужденные или обвиняемые в преступлениях, предусмотренных уголовным законодательством.

В апреле Зеленский уже заявлял о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Позднее президент России подтвердил готовность провести переговоры с украинским коллегой, но отметил, что сначала необходимо определить содержание такой встречи. В середине июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что российский лидер по-прежнему готов к диалогу, но подготовка к встрече президентов пока не ведется.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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