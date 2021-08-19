Глава МИД Японии ушел от вопроса об обсуждении признания "Талибана" странами G7

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран Группы семи (G7) ушел от вопроса о том, обсуждались ли на этой встрече перспективы признания движения "Талибан" (запрещено в РФ) в качестве нового руководства Афганистана. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

"Мы пристально следим за текущей ситуацией и происходящими событиями. Мы не хотим, чтобы [Афганистан] вернулся к радикальному исламскому режиму", - сказал глава ведомства, отвечая на упомянутый вопрос журналиста.

Кроме того, Мотэги заявил, что министры подтвердили намерение тесно сотрудничать ради выработки подхода к происходящему в Афганистане, а также назвали неотложной задачей проведение срочной и безопасной эвакуации желающих покинуть страну, подчеркивает Киодо.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.