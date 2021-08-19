СМИ: движение "Талибан" объявило комендантский час в Кабуле

ТЕГЕРАН, 19 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило о введении комендантского часа в столице Афганистана. Жизнь обитателей самого населенного и активного города страны решительно изменилась, сообщает в четверг афганское агентство Khaama Press.

Согласно решению "Исламского эмирата Афганистан", как талибы теперь именуют свое государство, в Кабуле вступил в действие комендантский час, никому не разрешается выходить из дома после 21:00 (22:30 мск) до рассвета за исключением чрезвычайных обстоятельств. Об этом решении было объявлено во всех мечетях афганской столицы. Талибы повсюду обнародовали свои контактные номера телефонов для тех, кому необходимы пропуска во внеурочное время. Объявлено, что распоряжение будет действовать до последующего приказа.

Политика талибов

Агентство отмечает, что талибы ведут действенную борьбу с уголовными преступниками - ворами и грабителями, которых хватают и предают закону, что приветствуется населением. С другой стороны, вопреки ожиданиям талибы не запретили ношение джинсов ни юношами, ни даже девушками, допускается и прослушивание музыкальных аудиозаписей. Правда, ресторанам и кафе запрещено громко воспроизводить звукозаписи для привлечения клиентов. По телевидению прекратилась трансляция музыкальных концертов и сериалов, которые раньше заполняли сетку вещания в дневное время.

Спустя пять дней после прихода движения "Талибан" к власти в повседневной жизни ощущается политический вакуум. В Афганистане по-прежнему отсутствует легально действующее правительство, нет и главы государства. Khaama Press указывает, что талибам пока не удалось добиться прогресса в этом отношении. Они лишь организовали своих ключевых руководителей по данной тематике и визит главы политического офиса "Талибана" в Дубае муллы Абдула Гани Барадара в Кандагар - его родную провинцию. Ожидается, что там он проведет консультации с представителями различных политических течений и затем отправится в Кабул. Предполагается, что именно он возглавит новое правительство, а лидер талибов мулла Хибатулла Ахундзада будет выполнять роль духовного руководителя.

Консультации по новому правительству

По сведениям агентства, член команды переговорщиков "Талибана" в Дохе Анас Хаккани и его брат Абдурахман Хаккани, член руководства "Талибана", провели встречу соответственно с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой в Кабуле. Ожидается, что мулла Барадар затем отправится в Кабул для консультаций по формированию состава нового правительства, которое, как пообещали талибы, будет "инклюзивным".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.