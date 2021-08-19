Пентагон: ситуация в Афганистане не повлияла на способность США бороться с терроризмом

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Захват радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане не повлиял на способность США бороться с терроризмом в самой республике и в регионе. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, изменились ли возможности США по нанесению авиаударов по террористическим группировкам в Афганистане и регионе после того, как талибы взяли Кабул. "Короткий ответ на ваш вопрос: "Нет". Мы по-прежнему сохраняем надежный потенциал в регионе в сфере борьбы с терроризмом. У нас по-прежнему остаются полномочия и возможности использовать этот потенциал в сфере борьбы с терроризмом, если он нам понадобится", - отметил Кирби.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.