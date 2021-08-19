Конституционный суд Украины удовлетворил самоотвод и.о. главы инстанции

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Большая палата Конституционного суда (КС) Украины удовлетворила заявление исполняющего обязанности главы инстанции Сергея Головатого о самоотводе, что может свидетельствовать о новом витке конституционного кризиса в стране. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец, который представляет интересы отстраненных указом президента Украины Владимира Зеленского судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

"Фактически Головатый, который является и.о. главы КС, взял самоотвод в связи с заявлениями Тупицкого и Касминина о незаконности их отстранения от должности. Головатый по факту признал, что превысил свои полномочия, и с целью избежания сомнений в его объективности и непредвзятости он просит самоотвод", - приводит его комментарий в четверг издание "Страна".

Головатый формально продолжит занимать должность и.о. главы КС, но судопроизводство осуществлять не будет. Кто будет выполнять эту функцию вместо него, по словам адвоката, пока неизвестно.

Кравец предположил, что решение и. о. главы инстанции о самоотводе "может вывести конституционный кризис на новый уровень". "За это время КС принял два решения - по закону об украинском языке и об оплате труда. То есть, получается, два этих решения тоже были приняты неполномочным составом КС и являются нелегитимными. Может, это задумка президента - привести к нелегитимности и новому кризису КС. Либо Головатый чувствует, что может понести за свои действия личную ответственность", - отметил защитник.

Конституционный кризис

Осенью 2020 года между Зеленским и главой КС Александром Тупицким начался конфликт из-за признания судом противоправной нормы об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Президент тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности, поскольку введения антикоррупционных мер требовали в ЕС.

В марте 2021 года Зеленский отменил указы от 2013 года, подписанные президентом Виктором Януковичем, о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Основанием для этого решения он, кроме прочего, назвал постановление Верховной рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть.

Тупцикий и Касминин оспорили указ президента. 14 июля стало известно, что Верховный суд Украины признал незаконным этот указ Зеленского. Государственное бюро Украины уже возбудило уголовное дело из-за вынесения судьями Верховного суда решения в пользу Тупицкого.

Конституционный суд Украины состоит из 18 судей - по шесть от президента, Верховной рады и съезда судей Украины.