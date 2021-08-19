В мэрии Киева прошли обыски по делу о растрате средств

КИЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Украинские следователи провели обыски в управлении туризма Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о растрате бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Печерской окружной прокуратурой Киева совместно с главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины на основании постановления суда проведены неотложные следственные (розыскные) действия в помещении управления туризма КГГА", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Как пояснили в пресс-службе, обыски были проведены с целью поиска финансовых документов и фиксации сведений о совершении уголовного преступления - "необоснованного перечисления средств за услуги по организации культурных мероприятий, которые фактически не предоставлялись".

Днем ранее украинское издание "Вести" сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА. Повод для предположений о грядущем увольнении дал сам Кличко, который в понедельник заявил, что его хотят заменить на ставленника офиса президента. Мэр Киева связал расследование предполагаемых злоупотреблений в киевской горадминистрации и на коммунальных предприятиях, которое проводят правоохранительные органы Украины, с подготовкой оснований для его отставки.

По мнению обозревателей украинских СМИ, Зеленский считает Кличко потенциальным соперником на будущих выборах главы государства, которые должны состояться в 2024 году.