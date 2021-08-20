Источник: Гонконг адаптирует закон КНР о противодействии санкциям не ранее 2022 года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 августа. /ТАСС/. Гонконг сможет адаптировать под себя закон КНР о противодействии иностранным санкциям не ранее, чем в следующем году. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в местной администрации.

"На выработку корректировки закона применительно к реалиям Гонконга потребуются месяцы, тут не обойтись без скрупулезных консультаций с участием экспертов и различных ведомств", - пояснил источник. Он отметил, что Законодательный совет нынешнего созыва завершит работу уже в октябре и не успеет рассмотреть этот вопрос. А выборы нового состава парламента состоятся 19 декабря. "Таким образом, эта работа сможет быть завершена не ранее весны-лета 2022 года", - разъяснил источник.

В пятницу заседающий в Пекине Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган), как ожидается, одобрит решение о применении закона о противодействии санкциям для Гонконга. Однако власти региона намерены принять данный правовой акт не автоматически, а предварительно пропустив его через свой законодательный процесс для выработки собственной версии закона, адаптированной под местные реалии, давала понять глава гонконгской администрации Кэрри Лам.

Как сообщала ранее газета South China Morning Post, представители бизнеса и эксперты призывали власти Гонконга не спешить в этом вопросе, а удостовериться в том, что новый закон не поставит под угрозу интересы базирующихся здесь транснациональных конгломератов, а также репутацию города как международного делового и финансового центра.

"Я сказала [властям в Пекине], что поддерживаю это [нововведение] через местное законодательство. Поскольку я совершенно уверена в том, что некоторые внешние силы, иностранные правительства и западные СМИ будут спекулировать на этом в попытке ослабить статус Гонконга как финансового центра, подорвать доверие различных секторов к Гонконгу", - отметила на прошлой неделе Кэрри Лам. Она подчеркнула, что адаптация закона через местное законодательство "позволит нам лучше объяснить выполнение антисанкционного закона в Гонконге, его правовую основу, процедуру и так далее".

Китай принял этот законопроект 10 июня в ответ на санкции США и других западных стран. В частности, Белый дом усилил санкционное давление на Пекин и Гонконг из-за принятия в этом специальном административном районе закона о национальной безопасности и реформы местной избирательной системы. Закон о контрмерах может применяться к отдельным лицам, членам их семей и организациям. Он предусматривает возможность отказа в выдаче визы, депортации, замораживании активов.