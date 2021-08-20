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Премьер Киргизии пригласил Мишустина с официальным визитом в республику в ноябре

Улукбек Марипов также поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с коронавирусом

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 20 августа. /ТАСС/. Глава кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов пригласил в пятницу премьер-министра России Михаила Мишустина с официальным визитом в республику в ноябре. В Киргизии ожидают, что российский премьер примет участие в церемонии закрытия перекрестного года двух стран.

"Мы получили подтверждение вашего личного участия в церемонии закрытия перекрестного года Кыргызстана и России в ноябре текущего года... В этой связи хотел поблагодарить Вас за ваше любезное согласие. Уважаемый Михаил Владимирович, предлагаю придать официальный статус вашему предстоящему визиту в Кыргызстан", - сказал он на встрече с Мишустиным.

Он также поблагодарил Россию за поддержку в борьбе с коронавирусом и отметил, что в Киргизии с печалью восприняли новость о пожарах в Якутии, наводнениях на юге РФ.

"Хотели бы пожелать скорого преодоления последствий этих происшествий", - сказал Марипов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияМарипов, Улукбек Асамидинович
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