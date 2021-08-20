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Зеленский раскритиковал правящие партии ФРГ за нежелание поставлять оборонительное оружие

По словам президента Украины, Киев ожидает, что Берлин "поможет оснастить морской флот" и будет партнером страны "в техническом смысле"

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Киев расстроен тем, что входящие в правящую коалицию ФРГ партии отказались поставлять оборонительное оружие Украине. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью, которое опубликовано в пятницу в газетах немецкой редакционной группы Funke.

"Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий", - сказал Зеленский. По его словам, Киев ожидает, что Берлин "поможет оснастить морской флот" и "будет партнером [Украины] в техническом смысле". Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии.

Весной Украину посетил сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек. Он выступил за продажу Киеву оборонительных вооружений. После этого его в Германии подвергли серьезной критике, сочтя такое заявление неосторожным, а рейтинги партии какое-то время заметно снижались. В договоре, который лежит в основе работы правительства ФРГ, прописано, что Берлин не поставляет оружие в регионы, где есть горячие точки. Именно на это сослались официальные власти, отмежевавшись от заявлений представителя "зеленых".

Президент Украины в воскресенье проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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