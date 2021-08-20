Генпрокурор Украины заявила о завершении расследования дел в отношении Медведчука и Козака

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Расследование дел в отношении депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Тараса Козака, обвиняемых украинской прокуратурой в госизмене, завершено. Об этом в пятницу сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Офиса генпрокурора.