Посол России в Германии оценил переговоры Путина и Меркель как отличные

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле прошла отлично, сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Как всегда отлично", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, как прошли переговоры лидеров.

В пятницу Путин и Меркель провели встречу сначала в узком, а позже в расширенном составе делегаций.

Переговоры Путина и Меркель продлились почти три часа

Сначала президент РФ и канцлер ФРГ провели беседу в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Во встрече в узком составе с российской стороны также принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской - официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф. После обмена приветственными репликами встреча продолжилась за закрытыми дверями. Затем были переговоры в расширенном составе, в том числе в формате рабочего обеда.

Нынешний визит Меркель в Россию стал девятнадцатым и, вероятно, последним в этой должности, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера.