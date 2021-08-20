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Визит Меркель в Москву
Обновлено 

Меркель заявила, что "считает неприемлемым" приговор Навальному

Канцлер ФРГ полагает, что его надо освободить
Канцлер Германии Ангела Меркель Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель
© Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что "считает неприемлемым" приговор Алексею Навальному, и полагает, что его надо освободить. С таким заявлением она выступила в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

По словам Меркель, существует "очень угнетающая ситуация вокруг Алексея Навального". Приговор "вынесен ему на основе решения суда, которое ЕСПЧ назвал произвольным и несоразмерным", - отметила она. "Для нас это неприемлемо, и я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом", - добавила Меркель.

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Меркель, АнгелаГерманияРоссияВизит Меркель в Москву
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