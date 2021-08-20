Спецпредставитель США по КНДР посетит 21-24 августа Сеул

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким будет находиться в Сеуле с визитом с 21 по 24 августа, он встретится с южнокорейскими официальными лицами. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Госдепартамента США.

"Во время визита спецпредставитель Сон Ким встретится со спецпредставителем Республики Корея (РК) по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и другими официальными представителями РК высокого ранга, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове и продолжить тесное взаимодействие", - говорится в документе.

В Госдепартаменте полагают, что планируемый визит Сон Кима "демонстрирует приверженность США и РК тесному взаимодействию в вопросах, касающихся КНДР".