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Смена власти в Афганистане

Пентагон сообщил о рекордном рейсе самолета С-17

Самолет вывез из Кабула 823 человека

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III вывез из аэропорта в столице Афганистана 823 пассажира, что стало рекордом для него. Об этом сообщили в пятницу ВВС США.

"C-17 Globemaster ВВС США благополучно доставил 823 афганских гражданина из Международного аэропорта им. Хамида Карзая 15 августа 2021 года. Это рекорд для этого самолета", - отметили в командовании.

По их словам, "первичные расчеты в 640 человек по ошибке включали только взрослых, на борту также находились 183 ребенка".

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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