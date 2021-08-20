Британия ввела санкции против ФСБ в связи с делом Навального вместе с США

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении сотрудников ФСБ в связи с инцидентом с Алексеем Навальным вместе с США. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве.

"Ограничительные меры были применены вместе с нашими американскими партнерами", - отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что "санкции против представителей ФСБ показывают, что Великобритания и ее партнеры будут и далее привлекать виновных к ответственности и отстаивать положения Конвенции о запрещении химического оружия".

В пятницу власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к инциденту с Алексеем Навальным. Под ограничительные меры, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну, попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров (также известный, по информации британской стороны, под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев. Это уже второй пакет санкций, принятый Лондоном в отношении России из-за инцидента с Навальным. В октябре прошлого года британские власти ввели ограничительные меры против шести россиян, включая первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета. Позже его доставили на лечение в Берлин. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По данным Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков многократно говорил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.